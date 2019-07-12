Тюменский суд заблокировал сайт, где продавали дипломы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-12T14:51:12+03:00

Для получения надо было оплатить взнос

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Решением Центрального районного суда г. Тюмени в Единый реестр запрещенной информации внесен сайт ассоциации педагогов России «АПРель». Дату выдачи заветной корочки можно было выбраться самостоятельно.

– Судом установлено, что на страницах интернет-ресурса размещена информация о приобретении диплома после оплаты организационного взноса за участие в конкурсе или олимпиаде. Согласно условиям, пользователи самостоятельно выбирают призовое место, дату выдачи диплома, уровень конкурса (международный, всероссийский, областной и т.д.). Соответственно, диплом приобретается еще до участия в конкурсе, – рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Там добавили, что в настоящий момент интернет-ресурс направлен на блокировку операторам связи.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области заблокировали 17 сайтов, которые пропагандировали бродяжничество.

ИСТОЧНИК KP.RU