В Тюменской области заблокировали 17 сайтов, которые пропагандировали бродяжничество

15 Май 13:56 2019-05-15T13:56:10+03:00

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Прокуратура Викуловского района Тюменской области во время мониторинга Интернета выявила 17 сайтов, которые пропагандировали шоплифтинг, бродяжничество и попрошайничество, продавали алкоголь и рассказывали, как смотать счётчики воды.

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, в вязи с этим прокуратура направила в Центральный район Тюмени административные исковые заявления о признании этой информации запрещённой к распространению на территории России.

Требования прокуратуры Суд удовлетворил в полном объеме. Сейчас доступ к интернет-страницам с запрещённой информацией заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU