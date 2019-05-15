В Тюменской области заблокировали 17 сайтов, которые пропагандировали бродяжничество
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В Тюменской области заблокировали 17 сайтов, которые пропагандировали бродяжничествоФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Викуловского района Тюменской области во время мониторинга Интернета выявила 17 сайтов, которые пропагандировали шоплифтинг, бродяжничество и попрошайничество, продавали алкоголь и рассказывали, как смотать счётчики воды.
Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, в вязи с этим прокуратура направила в Центральный район Тюмени административные исковые заявления о признании этой информации запрещённой к распространению на территории России.
Требования прокуратуры Суд удовлетворил в полном объеме. Сейчас доступ к интернет-страницам с запрещённой информацией заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU