Тюменцам рассказали, где можно безопасно искупаться в черте города

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-12T14:26:48+03:00

В Тюмени две зоны отдыха, где можно купаться безопасно. Фото: Ольга Крыльцова

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Комфортно и, главное, безопасно, тюменцы могут отдохнуть на городских пляжных зонах озера Верхнее Кривое (район Верхнего бора) и пруда Лесной (лесной массив ТЭЦ-2). Здесь официально разрешено купаться.

– Указанные зоны отдыха с пляжами благоустроены, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии правилам и нормативам, а также предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности жизни людей на воде, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

На озерах Цимлянское, Круглое, прудах Южный и Утиный качество воды не соответствует требованиям СанПиН. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на указанных водных объектах купание запрещено.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в пруду Утином экспертами Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области нашли яйца паразитических червей.

ИСТОЧНИК KP.RU