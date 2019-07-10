2019-07-10T10:23:00+03:00
Общество

В тюменском пруду нашли яйца паразитических червей

Специалисты провели отбор проб воды
Вадим Бегун
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Купаться в тюменском пруду Утиный запрещено. Фото - Лариса Меркурьева.Купаться в тюменском пруду Утиный запрещено. Фото - Лариса Меркурьева.
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В пруду Утином, который находится в центре Тюмени, нашли жизнеспособные яйца гельминтов. Из 38 отобранных проб воды по паразитологическим показателям одна не соответствовала нормативам.

Всего экспертами Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области было исследовано 232 пробы воды поверхностных водоемов. Выяснилось, что четыре из них не отвечали нормативам: озеро Круглое и Кривое – по химическому потреблению кислорода, озеро Цимлянское – по биологическому потреблению кислорода, пруд Чистый – по общей минерализации и содержанию хлоридов.

– Кроме того, в пруду Утином были обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов. Указанные водные объекты для купания не используются, органы местного самоуправления информированы о результатах, установлены информационные аншлаги «Купание запрещено», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там добавили, что в этом году тюменцы могут безопасно купаться базе отдыха «Верхний бор» (озеро Верхнее Кривое), на пруду Лесном (ООО «Дельвер»), в пруду без названия на территории АО ЦВМР «Сибирь», на озере Андреевское (АНО ОСООЦ «Витязь»), а также в реке Ишим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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