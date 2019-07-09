2019-07-09T14:13:16+03:00
Общество

Два большегруза столкнулись на тюменской трассе

Водителя зажало в кабине
Вадим Бегун
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Водителя освободили с помощью инструмента. Фото - пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.Водителя освободили с помощью инструмента. Фото - пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
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На 236-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два большегруза «Хово», следующие в попутном направлении.

– Водителя одного из автомобилей зажало в кабине, его деблокировали с помощью специального инструмента спасатели. От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказана на месте, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

По ее словам, движение транспорта на этом участке трассы по мосту через реку Иртыш сейчас осуществляется в реверсивном движении. С обеих сторон наблюдаются затруднения.

На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД.

Также сегодня, 9 июля, четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в ДТП на автодороге Тобольск-Вагай в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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