2019-07-09T08:58:27+03:00
Общество

Четыре человека погибли в страшной аварии на тюменской трассе

Еще двое получили серьезные травмы
Вадим Бегун
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Страшное ДТП на тюменской трассе, есть погибшие и раненые. Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.Страшное ДТП на тюменской трассе, есть погибшие и раненые. Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
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Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в ДТП на автодороге Тобольск-Вагай в Тюменской области.

Авария произошла сегодня, 9 июля, около девяти часов утра. На первом километре автодороги Тобольск-Вагай столкнулись автомобили «Форд Фокус» и грузовик «ГАЗ БКМ317». По предварительным данным, иномарка на мокрой дороге выехала на встречную полосу.

– В результате ДТП погибли четверо молодых людей – пассажиры «Форда». Сейчас их личности и возраст устанавливаются. Могу предварительно сказать, что все они жители Тобольска и Тобольского района. Двое пострадавших – водитель и пассажир «Форда» – госпитализированы в ОКБ №3 города Тобольска в тяжелом состоянии, – рассказывает пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В пресс-службе также сообщили, что на месте происшествия работают наряды ДПС, также туда выехали руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска. Обстоятельства трагедии выясняются. Движение на трассе осуществляется без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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