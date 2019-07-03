В Тюмени на три дня закроют для транспорта участок улицы Хохрякова

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-03T12:08:24+03:00

На отрезке от улицы Орджоникидзе до улицы Профсоюзной пройдет ремонт сетей [СХЕМА]

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В связи с капитальным ремонтом тепловой сети в районе жилых домов по ул. Свердлова, 57, и ул. Советской, 84, будет прекращено движение транспорта по ул. Хохрякова на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Профсоюзной. С восьми вечера 12 июля до 6 утра 15 июля автомобилям там нельзя будет проехать.

– Объехать ремонтируемый участок можно будет по улице Володарского, Елецкой и Даудельной, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Там просят участников дорожного движения заранее планировать маршруты движения в этом районе и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в городе в связи с реконструкцией закрыта проезжая часть ул. Ленина от дома № 2 до ул. Красина и по улице Красина от ул. Республики до ул. Ленина. Там идет укладка 830 метров трубопровода. Реконструкцию планируется завершить к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU