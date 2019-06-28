Тюменская прокуратура обязала очистить место сгоревшего Rich Family

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-28T15:31:22+03:00

Погорельцы до сих пор не очистили землю. Фото: Яна Вишневская

Сделать это нужно в течение месяца

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В Тюмени землю под сгоревшим гипермаркетом обязали расчистить. На ней до сих пор находится шлак и зола.

– В апреле 2018 года сгорел располагавшийся на участке гипермаркет детских товаров Rich Family. Однако земля до сих пор не очищена от обгоревших материалов, шлаков, золы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Калининский районный суд Тюмени удовлетворил иск Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры и обязал ООО «СПЭРО-ЛТД» очистить участок по ул. Кремлевской. Иск удовлетворен судом: земля должна быть чистой в течение месяца.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что работников сгоревшего в Тюмени магазина Rich Family отправили в оплачиваемый отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU