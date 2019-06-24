Тюменский ресторан выплатит крупную сумму за использование картины художницы из Германии

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-24T14:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Художница Саша Игнатиаду, проживающая в Германии, заявила, что один ресторанов Тюмени использует ее изображение под названием «Korean dream». По ее словам, разрешения никто не спрашивал. Однако руководство бара готово выплатить ей крупную сумму, чтобы картина осталась в заведении.

«Бар-ресторан из Тюмени нанесли мою иллюстрацию на огромную стену своего заведения без моего разрешения и какой-либо оплаты за право использования в своей коммерческой деятельности», – пишет в своем Instagram Саша Игнатиаду.

«Мы ничего не крадем. Хотим принести извинения Александре. Мы связались с ее помощником и обговорили все вопросы. Ситуация будет решена в ближайшие дни», – в свою очередь заявил в своем видеообращении директор бара-ресторана «Публика» Алексей Трунев.

Художница из Германии обвиняет тюменский ресторан в использовании изображения. Скриншот из Instagram

Он отметил, что просто выбрал предложенной дизайнерами изображение для оформление интерьера заведения. К тому же, готов выплатить порядка четырех тысяч долларов за использование картины. По его словам, это большая сумма для регионального бизнеса, но иллюстрация, несмотря на это, останется на стене заведения.

Напомним, это уже не первый случай обвинения заведений общественного питания Тюмени в нарушении авторских прав. В мае 2018 года художница-иллюстратор из Москвы, ныне живущая в Барселоне, она обнаружила видоизмененную репродукцию собственной картины на стаканчиках с кофе сети GardenCoffee, фотографии которых тюменцы активно постили на своих страничках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художники против ГарденКофе: тюменскую кофейню обвинили в плагиате (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU