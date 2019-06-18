2019-06-18T13:47:56+03:00
Общество

В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом

Клещи сильно досаждают тюменцам
Вадим Бегун
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Тюменцев просят не забывать о вакцинации. Фото - pixabay.comТюменцев просят не забывать о вакцинации. Фото - pixabay.com
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В Тюменском области зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

– С начала эпидсезона от населения исследовано более полутора тысяч клещей. Из них опасными оказались 26, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 486 клещах, – рассказали в управлении.

Там добавили, что в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций и кладбищ проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более пяти тыс. га.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Так, с начала года привито более шестидесяти тысяч тюменцев.

СПРАВКА «КП»

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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