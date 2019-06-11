2019-06-11T06:14:14+03:00
Общество

В Тюменской области клещевым энцефалитом заболели уже пять человек

Всего с начала эпидсезона исследовано почти 1,4 тысяч клещей
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает мониторинг в связи с началом активности клещей. Согласно еженедельным данным обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов пока не превышает среднемноголетних значений.

На 10 июня в регионе зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Всего с начала эпидсезона исследовано от населения 1396 клещей, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 20 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 415 клещах.

- В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки, - отметили в главном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, всего обработано 5,3 тыс. га - это почти 88% территорий. В полном объеме выполнены работы по подготовке к летней оздоровительной компании. Мероприятиями охвачены 1,5 тыс. га зон детского отдыха.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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