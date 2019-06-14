2019-06-14T09:14:11+03:00
Общество

Сайты с поддельными страховыми полисами заблокируют в Тюменской области

Всего таких интернет-ресурсов начитали 16.
Вадим Бегун
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Теперь в Тюменской области купить поддельные документы будет сложнее. Фото - pixabay.comТеперь в Тюменской области купить поддельные документы будет сложнее. Фото - pixabay.com
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Интернет-страницы, на которых размещалась информация о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО, в том числе оптом, были выявлены в ходе мониторинга. Об этом сообщает Тобольска межрайонная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Именно поэтому прокуратура направила в Центральный районный суд г. Тюмени исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории России. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

Теперь доступ к сайтам, где продавали поддельные страховые полисы ОСАГО, заблокирован.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что продажи поддельных документов в интернете выросли почти в пять раз. Так, за четыре месяца 2019 года Роскомнадзор заблокировал 4,6 тысяч ресурсов, где предлагали купить документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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