2019-02-13T11:13:47+03:00
Происшествия

В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО

За 2018 года в этой сфере прокуроры возбудили 54 уголовных дела
Марина Васильева
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Фото молодежного театрального центра «Космос»Фото молодежного театрального центра «Космос»
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Правоохранительными органами Тюменской области за 2018 год возбуждено 54 уголовных дела в сфере автострахования, что на 4 факта нарушения закона больше, чем в 2017 году. Из них 25 случаев приходится на подделку и сбыт полисов ОСАГО. Еще 11 дел касаются покушений на мошенничество в сфере страхования.

Так, при реализации фальшивых полисов ОСАГО у граждан похищено более 100 тыс. рублей. В 2018 году судами с участием прокуроров рассмотрено 9 уголовных дел в отношении 11 лиц.

Так, Центральным районным судом Тюмени осуждены двое тюменцев к исправительным работам на срок 1 год и 1 год 3 месяца соответственно с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

- Злоумышленники инсценировали ДТП между автомашинами Nissan Teana и Ford Escort, после чего один из них обратился в страховую компанию для получения страховки в сумме 180 тыс. рублей. Но похитить денежные средства не смогли, так как страховая компания подала заявление в полицию, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, в ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуроры выявили 62 сайта по продаже фиктивных полисов ОСАГО, для их блокировки в суды были направлены иски. Все они рассмотрены и удовлетворены судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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