На тюменской объездной машина от удара перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-14T06:50:29+03:00

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В Тюмени на объездной в районе Березняков перевернулся автомобиль. Авария произошла накануне, 13 июня, на 22 километре дороги. Информация о происшествии появилась в группе «ЧС Тюмень» во Вконтакте.

Согласно предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал автомобиль Daewoo Nexia. Водитеь не выдержал дистанцию и въехал в едущую впереди «Волгу». Отечественная машина от удара потеряла сцепление с дорогой, перевернулась и упала на крышу.

- Вызов на пульт дежурного скоро помощи поступил в 14.21. Уже спустя 10 минут бригада скорой помощи была на месте. Врачи осмотрели пострадавшего, но от госпитализации он отказался, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU