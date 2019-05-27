Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени. Он считает, что на концерт нужно поднять возрастное ограничение для зрителей до 18+. Несовершеннолетним выступление музыканта может причинить вред здоровью.
- Считаю, что тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы. В них содержатся призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию и скрытая пропаганда наркотических средств, — написал в ответном письме областному родительскому комитету (ТРК) на требование запретить концерт рэпера Андрей Степанов.
Напомним, родительский комитет направил обращения омбудсмену, начальнику городской полиции и прокурору города с просьбой отменить концерт или, как минимум, поднять возрастное ограничение до 18+. Концерт состоится 1 июня, в День защиты детей. По мнению, руководителя концертной площадки Вадима Швеца, подобная шумиха - пиар родительского комитета и бесплатная реклама для артиста.
- Всегда после появления в прессе подобных заявлений количество зрителей на концерты заметно увеличивается, - отмечает он. - Если бы родком, действительно, переживал за содержание выступлений, то вышел бы на организаторов и поинтересовался программой. Но такого еще ни разу не было.
ИСТОЧНИК KP.RU