В Тюмени изменится схема движения автобусов по маршруту № 3

22 Май 06:15 2019-05-22T06:32:10+03:00

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В Тюмени изменится схема движения и расписание маршрута регулярных перевозок № 3 «Центральный рынок – улица Газопромысловая». Коррективы вносятся из-за стартовавшего накануне капитального ремонта в районе улицы Полевой.

С 23 мая в схеме появятся промежуточные остановочные пункты «М-н «Океан», «Площадь Борцов Революции», «Ул. Перекопская», «Дворец спорта» и «ТВВИКУ» в обоих направлениях, а также остановки на улице Ленина: «Университетская», «Госбанк», «Дом детского творчества», «Цветной бульвар 1».

- Подробнее о работе общественного транспорта пассажиры могут узнать на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU