2019-05-21T09:09:59+03:00
Экономика

В Тюмени появится новый микрорайон на 10 500 жителей

14 высотных домов построят на территории в 35 га в границах улиц Республики – Воровского – 50 лет ВЛКСМ – Пермякова
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Фото предоставлено пресс-службой застройщика ООО «ТСЗ»Фото предоставлено пресс-службой застройщика ООО «ТСЗ»
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В нашем городе началось строительство нового микрорайона, который будет носить имя «Республика» и расположится на одноименной улице. Три его квартала вместят больше 10 500 жителей.

Жителям «Республики» не нужно будет ждать, когда завершится строительство новой школы или больницы. Новый микрорайон появится в районе с готовый инфраструктурой, где рядом есть все необходимое для жизни: торговые центры, поликлиники, детские сады и даже крупные парки.

Кроме того, в самом микрорайоне предусмотрены нежилые помещения для кафе и ресторанов, а также магазинов, предприятий сферы обслуживания и др. Большие коммерческие площади позволят предпринимателям открывать частные детские сады, магазины или салоны красоты. Также в микрорайоне отведены места под строительство детского сада и школы, возведением которых будет заниматься администрация города. Дружественную атмосферу в микрорайоне создаст собственный соседский центр.

А еще это будет одним из самых зеленых в областной столице районов. К километровой аллее вдоль улицы Республики добавится зеленая аллея между домами. В ней расположатся места для отдыха, кафе и интерактивные площадки. Она прекрасно подойдет для прогулок и общения и станет точкой притяжения жителей «Республики». Кроме этого застройщик высадит в микрорайоне около 1000 деревьев и 9000 кустарников.

Всего 14 высотных домов построят на территории в 35 га в границах улиц Республики – Воровского – 50 лет ВЛКСМПермякова. Микрорайон состоит из трех кварталов. «Свободный» – свободных людей и тех, кто впервые приобретает недвижимость, кто готов к переменам. Здесь представлены однокомнатные квартиры, студии, евродвушки с кухней-гостиной. «Статусный» – для тех, кто привык быть первым, в этих домах будут почти все планировки – от студий до 4-комнатных с европланировкой. И «Стильный» квартал – для тех, кто цени эстетическую красоту, любит спокойствие и тишину.

Застройщик ГК «Дом» специализируется на строительстве жилой, коммерческой и офисной недвижимости. За 19 лет работы компания зарекомендовала себя одним из лидеров строительной отрасли в Тюмени и области. Все 93 жилых дома построены и сданы в срок.

Подробности – на официальном сайте застройщика.

Застройщик ООО «ТСЗ» (ул. Новгородская, д. 10, ИНН 7202215668. Организация, входящая в Группу компаний «Дом»). Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию в Росреестре в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, а также на сайте застройщика 72dom.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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