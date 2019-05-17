АО «Транснефть - Сибирь» подвело итоги конкурса «Лучший по профессии»

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-17T14:45:39+03:00

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В АО «Транснефть – Сибирь» подведены итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Мероприятие проходило 15-16 мая 2019 года, в нем приняли участие 104 человека – победители первого этапа, который ранее проходил в подразделениях АО «Транснефть – Сибирь».

В конкурсе участвовали представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные, машинисты экскаватора.

Мероприятие проходило на производственных площадках предприятия в г. Тюмени (Тюменский ремонтно-механический завод, Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, нефтепродуктоперекачивающая станция «Тюмень»), а также на линейной производственно-диспетчерской станции им. Чепурского и в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже.

Конкурсанты демонстрировали знание нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства – важный элемент кадровой политики АО «Транснефть – Сибирь», отметил главный инженер АО «Транснефть – Сибирь» Юрий Малов. «Мероприятие призвано повысить престиж рабочей профессии и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту. Все участники показали хорошие результаты как в теоретической, так и в практической подготовке. Отмечу, что в конкурсе принимает участие все больше молодежи. Средний возраст участников – 35 лет. Молодые специалисты, у которых есть желание показать и проявить себя, могут смело это продемонстрировать, участвуя в конкурсе профмастерства. Мы видим их потенциал, можем его развивать».

Обладатели первого места конкурса «Лучший по профессии» представят АО «Транснефть – Сибирь» в соревнованиях на уровне ПАО «Транснефть», которые пройдут на базе АО «Транснефть – Приволга» в г. Самаре в июле 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU