День рождения Интернета: тюменских подростков учат безопасности в Сети

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-17T14:19:27+03:00

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17 мая День рождения Интернета. В этот день в 1991 году был утвержден стандарт для страниц WWW (англ. World Wide Web) — фактически это то, что мы сегодня имеем в виду, когда говорим об Интернете. В 2019 году всемирной Сети исполняется 28 лет.

Во многих странах существуют также национальные Дни Интернета. Обычно они приурочены к каким-то событиям, связанным с введением Интернета в этой стране. Всероссийский День рождения Интернета празднуется 30 сентября.

Все чаще разгораются споры «Интернет – это полезно или опасно?». С одной стороны – огромная польза, ведь при помощи него мы общаемся с друзьями, заводим новые знакомства, находим старых друзей, с которыми контакт был давно потерян. Также через него очень легко делать покупки, и это касается не только одежды, продуктов, или просто заказа какой-то еды на дом. Вы можете получить ответ на многие вопросы с помощью справочников и энциклопедий.

Но при этом также существует и другая сторона интернета – мы теряем возможность общаться с человеком лично, а также находить тысячи друзей, с которыми мы даже лично возможно никогда не будешь общаться. Или же по незнанию вас могут обмануть мошенники. Если несколько лет назад стояла задача научить население пользоваться Интернетом, то сейчас первостепенная задача – безопасное нахождение в Интернете, особенно для детей.

Как это сделать, если не в игровом процессе. Осенью 2018 года в Тюменской области стартовал цикл обучающих интеллектуальных игр, построенных по принципу «Что? Где? Когда?». Участники отвечают на вопросы, посвященные интернет-безопасности, правилам поведения в Сети, обсуждают опасные ситуации, связанные с интернетом, чтобы выбрать оптимальный вариант поведения. Турниры уже прошли в Тобольске, Ишиме, Муравленко и Тюмени, а также Голышмановском, Абатском, Викуловском, Сладковском и Нижнетавдинском районах области.

- Благодаря играм дети знакомятся с законодательством РФ, касающимся нарушений в Сети, узнают, как поступить при кибертроллинге и кибербуллинге, о безопасных паролях и правилах общения в интернете. Так как процесс проходит в игровой форме, дети лучше запоминают информацию, – пояснила организатор игр Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU