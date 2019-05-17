2019-05-17T08:16:27+03:00
Экономика

МТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубль

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МТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубльМТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубль
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С мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

«МТС построил и запустил федеральную сеть NB-IoT из тысяч базовых станций в более чем 50 регионах России. Мы максимально заинтересованы в развитии этой перспективной технологии. Для этого мы создаем благоприятные условия для разработчиков, стартапов и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с нами создавать новые сервисы и производить оборудование стандарта NB-IoT», - отметил директор департамента интернета вещей МТС Сергей Иревли.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.

Актуальную информацию о покрытии сети NB-IoT доступна на сайте МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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