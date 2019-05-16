Любителей бега в Тюмени приглашают на благотворительный забег юристов "Legal Run"

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-16T12:37:31+03:00

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Любителей бега в Тюмени приглашают на Международный благотворительный забег юристов "Legal Run". Он состоится 25 мая в Экопарке "Затюменский". На старт выйдут представители юридического сообщества, власти и бизнеса, а также просто неравнодушные горожане.

Забег пройдет по всему миру. В Тюмени забег проводится второй год и пройдет при поддержке Администрации города. За два года в проекте приняли участие более 300 тюменцев. А всего за время существования проекта в нем приняло участие порядка 10 тысяч юристов из более, чем 100 городов в 15 стран мира. Общая сумма, собранная в рамках проекта "Legal Run" составляет порядка 12 млн. рублей. Все собранные средства используются для оказания адресной помощи тяжелобольным детям через Фонд "Подари жизнь".

Регистрация для участия в забеге здесь

ИСТОЧНИК KP.RU