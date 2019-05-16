Юбилейная Юридическая неделя в Тюмени рассмотрит кейсы из реальной жизни

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-16T09:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Правовое обеспечение бизнеса, инструменты взыскания долгов, налоговые риски, уголовное преследование в сфере бизнеса - эти и другие актуальные темы обсудят в Тюмени с 24 по 31 мая на X Юридической неделе.

- Вся программа ориентирована на те проблемы, которые существуют в экономике, - пояснил на пресс-конференции председатель Совета НП «Западно-Сибирская Правовая Палата» Сергей Шатохин. - Темы касаются актуальных вопросов: как помочь предпринимателям и бизнесменам выжить, а особенно малому и микробизнесу. Это - вопросы банкротства, уголовного преследования бизнеса, которые не придуманы нами для того, чтобы было весело всем, кто придет в зал, а реально существуют в жизни.

Он добавил, что в России это мероприятие является эксклюзивным и ежегодно проводится только для тюменских предпринимателей.

Как подчеркнул генеральный директор Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» и компании «Анлим-Консалт» Алексей Воронин, концепция грядущей Юридической недели в Тюмени построена на рассмотрении вопросов, стоящих не только перед бизнес-сообществом, но и перед государством. Сама же площадка станет уникальной тем, что на ней эти вопросы будут обсуждаться по принципу «трехстороннего взгляда».

Председатель Совета ЗСПП затронул тему 12-ти Национальных проектов, инициированных майским Указом Президента, которые в итоге стали основополагающими для реализации федеральных программ по улучшению социально-экономической жизни россиян.

- На эти цели будет ассигновано 26 триллионов рублей. Мы считаем, как юристы, что тем командам, которые реализуют эти проекты, нужно наступать на все мозоли, чтобы эти деньги не были «распилены» и были потрачены действительно на нашу с вами, на народную жизнь, - сказал Сергей Шатохин и добавил, что были выбраны два важнейших проекта, которые и включены в программу проведения Юридической недели: во-первых, это «Цифровая экономика», технологии которой проникают во все сферы экономической и социальной жизни, а во-вторых – «Жилье и городская среда». Ведь «крыша над головой» - это один из важнейших моментов в организации жизни общества. Если вернуться к классике, то экономика порождает определенную государственную политику, но если она не закрепляется в нормах права, то каждый трактует эту политику так, как хватает ума. Поэтому для нас был важен аспект «Что же в Праве меняется в рамках этих нацпроектов?». И чтобы потом каждый смог ориентироваться в том, насколько органы власти в этих направлениях преуспели.

Заместитель председателя Совета ЗСПП Степан Матаев подчеркнул, что у Юридической недели есть две основные задачи: первая - разъяснение представителям бизнеса актуальных вопросов о существующих рисках, а также тенденциях, которые помогают развиваться в современных условиях и даже спасают бизнес в определенных случаях; а вторая - укрепление юридического сообщества.

- В Тюмени сложилась уникальная ситуация, потому что Западно-Сибирская Правовая Палата - это единственное в России объединение частнопрактикующих юристов, - отметил Степан Матаев. - В нашем городе уже десятый год реализуется инициатива Палаты, которая объединяет региональное юридическое сообщество и привносит в него профессиональные ценности. А Юрнеделя - эта та площадка, на которой и происходит диалог бизнеса, юридического сообщества и власти.

По мнению Матаева, проведение мероприятий в таком формате - позитивная тенденция.

В ходе пресс-конференции были озвучены ключевые особенности предстоящий Юридической недели. Во-первых, она будет более современная, актуальная и динамичная: большинство запланированных мероприятий пройдет в совершенно новых форматах, которые, как заверил Степан Матаев, еще не использовались ни в Тюмени, ни на других подобных площадках.

Среди новых форм дискуссий выступающий выделил проведение круглого стола “Корпоративные юристы: успешные, эффективные, универсальные”, юридический баттл “Инструменты взыскания долгов: пять оттенков этики” и участие тюменских юристов, представителей исполнительной власти и депутатов, а также неравнодушных граждан в Международном благотворительном забеге юристов «Legal Run» с целью сбора денег и их передачи в фонд помощи тяжелобольным детям «Подари жизнь».

Мария Кагарманова - коммерческий директор ООО «Анлим-ИТ» и партнер мероприятия поделилась мнением, что она, как представитель бизнеса, считает, что без сильной юридической поддержки может разрушиться любой бизнес.

- Когда на одной площадке собираются ведущие специалисты юридического сообщества для того, чтобы обсудить с бизнесменами важные вопросы, это нельзя оставлять без внимания. Мы понимаем значимость Юридической недели, поэтому поддерживаем ее проведение и выступаем генеральным IT-партнером данной конференции, - сказала Мария.

Подытоживая встречу, гендиректор Союза ЗСПП Алексей Воронин отметил, что грядущая Юридическая неделя в Тюмени будет отличаться от предыдущих интенсивностью мероприятий, в ней примут участие иногородние спикеры и гости, а также, помимо делового мероприятия, запланирована интересная культурно-развлекательная программа.

Добавим, что участниками десятой Юрнедели станут не только представители бизнеса и юристы, но и депутаты Тюменской областной думы, представители Следственного комитета, прокуратуры, полиции и налоговой инспекции, профильные судьи областного арбитражного суда, судебные приставы. Более 30 экспертов и спикеров выступят в рамках деловой программы, ознакомиться с которой можно на официальном сайте мероприятия (http://tmnlegalweek.zspp.ru/). Там же можно пройти регистрацию, чтобы в итоге познакомиться не только с многолетним опытом правовых экспертов, но и узнать о том, как успешно развивать бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU