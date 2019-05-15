Семейные проекты в Тюменской области стараются делать увлекательными и полезными

15 Май 16:16 2019-05-15T16:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

15 мая – Международный день семьи. Праздник был установлен в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН с целью обратить внимание на проблемы семьи и ценности брака. Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их.

- Для меня – это один из главных праздников, ведь именно здоровая, полноценная и любящая семья является основой счастливого общества, - рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Каждый семейный проект, будь то областной форум «Семья» или семейная игротека «Конструктория», мы стараемся сделать не только интересным и увлекательным, но и максимально полезными, чтобы все члены семьи лучше узнавали и понимали друг друга.

В нашей стране Международный день семьи впервые отпраздновали в 1995 году. Одним из главных событий торжества тогда являлась церемония вручения премии «Семья России» в Кремле. Многодетные семьи награждали орденом «Родительская слава».

ИСТОЧНИК KP.RU