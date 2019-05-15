15 Май 13:48 2019-05-15T13:48:14+03:00

На улице Дзержинского в Тюмени на месяц организуют одностороннее движение

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В Тюмени с 16 мая по 16 июня по ул. Дзержинского (на участке от ул. Герцена до ул. Ленина) организуют одностороннее движение по направлению в сторону улицы Ленина. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с проведением дорожно-ремонтных работ.

Водителей и пешеходов просят принять информацию во внимание и выбирать маршрут с учётом вышеуказанных изменений.

Напомним также, что с 5 июня 2019 на перекрёстке ул. Московский тракт в районе АЗС «Лукойл» изменится схема движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU