В Тюмени на Московском тракте изменится схема движения

15 Май 12:25 2019-05-15T12:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на перекрёстке ул. Московский тракт в районе АЗС «Лукойл» с 5 июня 2019 года изменится схема движения транспорта. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это сделано для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Так, на участке запретят левый поворот при движении по Московскому тракту в сторону объездной (дорога на Екатеринбург). В прошлом году здесь произошло 4 ДТП, в результате которых 9 человек получили различные травмы.

Объезжать можно будет через транспортную развязку на пересечении Московского тракта и объездной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU