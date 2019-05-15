Тюменец склонял сожительницу к употреблению наркотиков

15 Май 06:45 2019-05-15T06:45:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Тюмени задержали безработного 32-летнего жителя, который подозревается в склонении к употреблению наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, правоохранители установили, что в квартире по ул. Заречной молодой человек проживал со своей девушкой. Скоро он стал принуждать подругу к употреблению наркотиков, о чём сознался во время проведения допроса.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что Калининский районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. На квартире, где проживал 29-летний местный житель транспортные полицейские обнаружили и изъяли наркотические вещества, содержащие в своем составе амфетамин, МДМА, гашиш и ЛСД. Общий вес находки составил более 65 граммов. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU