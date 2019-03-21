2019-03-21T13:07:18+03:00
Происшествия

Тюменец складировал на балконе наркотики и упаковки под них

Ближайшие 8 лет молодому мужчине предстоит провести в колонии
Марина Васильева
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Калининский районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Подозреваемый был задержан 30 января сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

На квартире, где проживал местный житель, 1989 года рождения, транспортные полицейские обнаружили и изъяли наркотические вещества, содержащие в своем составе амфетамин, МДМА, гашиш и ЛСД. Общий вес находки составил более 65 граммов.

- Все это тюменец хранил в шкафу и на балконе в картонных коробках. Кроме самого наркотика в коробках хранили изолента, пакетики для фасовки, резиновые перчатки и весы, - пояснили в пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Следователи установили, что подозреваемый приобрел крупную партию наркотиков путем закладки в январе 2019 года. У себя на квартире он фасовал содержимое на более мелкие партии и делал «закладки» в лесных массивах Тюмени и ближайших поселений.

В ходе расследования уголовного дела вина мужчины была полностью доказана. Калининский районный суд Тюмени приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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