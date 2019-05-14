Федеральный застройщик «Талан» выходит на рынок Сочи

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-14T06:33:58+03:00

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Компания «Талан» начала работать в Сочи, который станет для девелопера 15-м городом присутствия. Застройщик выкупил квартиры в уже сданном ЖК «Столичный» - 19-этажном доме бизнес-класса, расположенном в Адлерском районе города в 200 метрах от моря.

Продажи обновленных квартир начнутся в 2019 году. «Талан» улучшит характеристики жилого комплекса: сделает более функциональными планировки, выполнит предчистовую и чистовую отделку квартир и концептуальное благоустройство придомовой территории, оборудует дизайнерские холлы.

В результате перепланировки квартиры станут более компактными, а значит, более доступными по цене. Предчистовая и чистовая отделка сократит временные и денежные затраты при переезде. Благодаря авторскому благоустройству во дворе появятся площадки для спорта и отдыха для всех возрастов, много зелени и многоуровневое освещение. Холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту, станут местом отдыха и встреч.

- В рамках стратегии географического развития мы планируем каждый год выходить в 2-3 новых региона, - отмечает генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров. - Мы готовы рассматривать разные варианты: строить жилье с нуля или работать с уже готовыми объектами, в том числе помогая решать проблемы обманутых дольщиков. Неизменно одно - наш подход: жилье должно быть качественным, современным и технологичным.

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле.

Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения.

Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – «Интеллект-Квартал», расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода. Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: тюмень.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU