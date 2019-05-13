2019-05-13T14:07:26+03:00
Общество

На уральских улицах появились герои «Игры престолов»

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На уральских улицах появились герои «Игры престолов»На уральских улицах появились герои «Игры престолов»
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Рейтинг популярных сериалов на Урале возглавляет «Игра престолов» – всего за 3 недели на сервисе «МегаФон.ТВ» он набрал 1,2 миллиона просмотров. В преддверии выхода 5 серии оператор предложил блогерам представить, что делали бы герои саги в нашей жизни.

За развитием отношений Джона Сноу и Дайнерис Таргариен следил каждый второй зритель ресурса в Тюмени, Перми, Челябинске и Сургуте. Но самое большое количество поклонников саги живет в Удмуртии – здесь 60% абонентов уже знают исход битвы с Королем ночи.

В преддверии новой серии МегаФон предложил блогерам Александре Чертуловой и Родиону Балкову представить, что делали бы герои саги в уральской действительности. В результате сотрудничества фотографа и графического художника родились необычные работы – герои саги гуляют по улицам, кормят голубей, едут в троллейбусе, а драконы пролетают над городскими крышами. Фантастические образы показывают, с каким нетерпением зрители ждут новые серии, как самозабвенно смотрят их с помощью быстрого интернета и смартфона в любом месте.

- Весь мир погрузился в премьеру финального сезона «Игры Престолов». Если не успеешь утром посмотреть серию, то вечером тебе будет не о чем поговорить с друзьями. На волне общего ажиотажа и для всех, кто, как и мы по-детски мечтает о том, чтобы любимые персонажи оказались реальными, перенесли их с помощью графической обработки на Урал, - рассказала блогер Александра Чертулова.

Для того чтобы посмотреть всемирно известный сериал на «МегаФон ТВ», нужно стать абонентом тарифной линейки «Включайся!» и подключить пакет сериалов «Амедиатека». Смотреть «Игру престолов» можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD качестве. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» собраны все семь предыдущих сезонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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