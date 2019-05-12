Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден Дружбы

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-12T17:03:47+03:00

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы («Достык») I степени российскому предпринимателю, основателю OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишеру Усманову. Он был удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Господин Усманов был награждён орденом Дружбы еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось лишь сейчас.

В 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

ИСТОЧНИК KP.RU