2019-05-08T10:50:36+03:00
Спорт

Тюменский скалолаз завоевал золото на домашнем первенстве России

Турнир в двух дисциплинах проходил в областном центре с 4 по 7 мая
Поделиться:
Фото пресс-службы Федерации скалолазания РоссииФото пресс-службы Федерации скалолазания России
Изменить размер текста:

Тюменский спортсмен Сергей Рукин завоевал золото на первенстве России по скалолазанию. Турнир в двух дисциплинах проходил в областном центре с 4 по 7 мая. В заключительный день соревнований спортсмен стал сильнейшим среди юниоров в дисциплине «скорость».

Сергей уверенно выиграл квалификацию, а затем четыре забега на вылет с соперниками из разных регионов. Он в финале Владислава Терлеева из Югры, взяв реванш у северянина за прошлогодний финал первенства России в Красноярске.

На турнире в Тюмени оба показали достойные времена для соревнований взрослых спортсменов на международном уровне (5,84 секунды против 5,94). Бронзу первенства завоевал Алмаз Нагаев из Башкортостана.

Еще один тюменец - Данил Уколов тоже показал хороший результат на домашнем первенстве, отметили в пресс-службе Федерации скалолазания России. Он стал бронзовым призером среди старших юношей (16-17 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский дачник случайно распилил себе руку циркулярной пилой
В тюменском поселке Боровский установят 236 евробаков для сбора мусора
В Тюмени на неделю закроют проезд на участке улицы Холодильной
В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых и бизнес-центров
Как будут работать поликлиники Тюмени с 9 по 12 мая
Тюменские власти вновь объявили о продаже гостиницы «Колос»
Поездка к другу обошлась жителю Тюменской области в 210 тысяч рублей
С наступление жары инспекторы усилили патрулирование и охрану тюменских лесов
В Тюменской области прививку от клещей сделали более 27 тысяч человек
С начала мая с тюменских кладбищ вывезено почти три тысячи кубометров мусора
Как купить квартиру и сэкономить деньги на отпуск
В районе Заречного проезда Тюмени погаснут несколько светофоров
Погода в Тюмени 8 мая: солнечно и по-летнему жарко
Незрячие исполнители из Тюменской области покорили жюри фестиваля «Салют Победы»
Сбербанк предоставил новый сервис застройщикам
Тюменские робототехники отправятся на Международный фестиваль «РобоФинист»
Тюменская область присоединилась к всероссийской патриотической акции «Красная гвоздика»
Четыре предприятия-экспортёра представят тюменскую продукцию на Международном форуме в Китае
Взрослый спортсмен против ученика: странная разборка во дворе одной из школ Тюмени
Мать погибла, а сын потерял глаз: тюменца ждет суд за смертельное ДТП
Тюменская область в четверке регионов России по количеству людей с ожирением