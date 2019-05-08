Тюменский скалолаз завоевал золото на домашнем первенстве России

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-08T10:50:36+03:00

Турнир в двух дисциплинах проходил в областном центре с 4 по 7 мая

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Тюменский спортсмен Сергей Рукин завоевал золото на первенстве России по скалолазанию. Турнир в двух дисциплинах проходил в областном центре с 4 по 7 мая. В заключительный день соревнований спортсмен стал сильнейшим среди юниоров в дисциплине «скорость».

Сергей уверенно выиграл квалификацию, а затем четыре забега на вылет с соперниками из разных регионов. Он в финале Владислава Терлеева из Югры, взяв реванш у северянина за прошлогодний финал первенства России в Красноярске.

На турнире в Тюмени оба показали достойные времена для соревнований взрослых спортсменов на международном уровне (5,84 секунды против 5,94). Бронзу первенства завоевал Алмаз Нагаев из Башкортостана.

Еще один тюменец - Данил Уколов тоже показал хороший результат на домашнем первенстве, отметили в пресс-службе Федерации скалолазания России. Он стал бронзовым призером среди старших юношей (16-17 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU