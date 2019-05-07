СЕГОДНЯ 20:41 2019-05-07T20:41:50+03:00

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Сбербанк предоставил новый сервис застройщикам, работающим со счетами эскроу. Это комплексное решение, позволяющее проводить расчеты по договорам участия в долевом строительстве одновременно с использованием аккредитивной формы расчетов и счетов эскроу.

Аккредитив – безрисковая форма расчетов. Это платежное обязательство банка произвести платеж продавцу, против предоставления последним документов, в строгом соответствии с условиями аккредитива.

Сервис работает следующим образом. Покупатель недвижимости вносит денежные средства на аккредитив Сбербанка, затем в течение 10 дней происходит регистрация договора долевого участия в Росреестре, и после этого банк переводит внесенные средства на счёт эскроу.

Получается «бесшовный» процесс, позволяющий защитить обе стороны – и застройщика, и дольщика. Только после того, как застройщик построит дом, сдаст его в эксплуатацию и зарегистрирует первое право собственности на квартиру, он получит денежные средства со счетов эскроу.

Первый договор с использованием нового сервиса заключён с ГК «Брусника». «Проект Брусники стал пилотным в рамках новых требований законодательства в части долевого строительства, что позволяет нам быть активными участниками процесса внедрения новых механизмов работы и сотрудничества банка и застройщиков, а также участвовать в апробации новых сервисов Сбербанка», - сказал Виктор Корчагин, директор компании «Брусника» в Тюмени.

Ранее ГК «Брусника» первой в России заключила кредитный договор со Сбербанком по сделке проектного финансирования, предусматривающей расчеты через счета эскроу.

ИСТОЧНИК KP.RU