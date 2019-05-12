Тюменцев приглашают присоединиться к экоакциям проекта «Крепкая семья»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-12T09:59:43+03:00

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12 мая в России и странах СНГ проходит день экологического образования. В рамках проведения праздника музеи и библиотеки проводят день открытых дверей. Проходят природоохранные акции, выставки и конкурсы в школьных и дошкольных учреждениях. Энтузиасты и желающие приобщиться к природе очищают от мусора парки, зеленые зоны, берега рек, сажают новые деревья и кустарники. Подготавливаются тематические программы на телевидении и радио, обзорные статьи в периодических изданиях.

День экологического образования призывает задуматься каждого жителя планеты над тем, как уберечь экологию и не допустить ее катастрофы. В программе природоохранного образования участвуют туристические и специальные организации, спортивные клубы, которые распространяют знания по охране природы и ее восстановлению.

В Тюмени и Тюменской области на постоянной основе проходят экологические акции проекта «Крепкая семья» - «Экология начинается с семьи».

- Экология начинается с семьи. Благодаря экологическим акциям, в которых принимает участие вся семья, во-первых, мы вызываем у детей интерес к нашей природе. Это особенно актуально для городских жителей. Во-вторых, ухаживая за растением, сортируя мусор, ребенок тренирует наблюдательность, учится анализировать и делать выводы. В-третьих, это способствует воспитанию бережного отношения ко всему живому, что окружает ребенка, учит ответственности за будущее, за чистоту и красоту Земли, - говорит Елена Кашкарова, куратор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной Думы.

Одна из популярных акций, «Сбор пластиковых крышечек», проходит на знаковых городских и областных мероприятиях, а также на постоянной основе проводится в ряде тюменских организаций.

Акцию по сбору пластиковых крышечек запустили в Тюмени с учетом того, что здесь есть завод полимерных изделий, который принимает вторичное сырье на переработку. Туда и передается собранный пластик, а вырученные средства переводятся на счет благотворительного фонда «Ключ к жизни» (без указания благополучателя). На одном из областных мероприятий с детьми общался персонаж из популярной саги «Трансформеры»: герой фильма по имени Бамблби сражается за чистоту и порядок на планете, за мир и гармонию. В тюменских организациях установлены специальные боксы в виде сердца с призывом помочь тяжелобольным детям, что увеличило сбор в несколько раз. В арсенале организаторов есть похожая акция, но только по сбору использованных батареек, которые переправляют для утилизации на челябинский завод.

Еще одна популярная акция, «Посади свой кедр», заключается в том, чтобы заинтересовать ребенка не только посадить, но и вырастить многолетнее дерево, оберегать его и ухаживать за ним. Сибирский кедр был выбран неслучайно: это дерево живет в среднем около 500 лет, кедровая хвоя насыщает воздух благотворными активными веществами. Семена организаторам предоставляет Тюменское лесничество, а они в свою очередь раздают их во время различных мероприятий. Специально для акции была подготовлена понятная детям инструкция – она напечатана на красочных наклейках, прикрепленных к мешочкам с семенами. Информационную и консультативную поддержку на начальном этапе организаторам оказывает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Акция «Детский книжный обменник» нашла признание среди юных экологов Тюмени. Во время участия в акции, каждый может обменять хорошие, но уже прочитанные книги на книги, принесенные другими участниками. Эта акция провоходит на городских и областных мероприятиях, в которых участвуют дети, а также в рамках тематических благотворительных акций. Нередко обменный фонд пополняется не только за счет личных библиотек участников, но и благодаря тюменским организациям, которые предоставляют подборки сказок, энциклопедии и др. Если же организаторам приносят книги, непригодные для чтения, мы сдаем их в макулатуру.

- Практика вывоза мусора на полигоны во всем мире уходит в прошлое. В развитых странах мусор используется как источник новых материалов или чистой энергии. Эта цепочка начинается с конкретной семьи, которая не только заботиться об экологии, но и воспитывает в новом поколении бережное отношение к природе, - рассказывает Анастасия Протыняк, постоянная участница экологических акций проекта «Крепкая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU