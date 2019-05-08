2019-05-08T06:41:18+03:00
Экономика

Как купить квартиру и сэкономить деньги на отпуск

С 1 по 31 мая покупатели квартир в ЖК «intellect-Квартал» могут выиграть путевки
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Фото предоставлено Федеральной девелоперской компанией «Талан»Фото предоставлено Федеральной девелоперской компанией «Талан»
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С 1 по 31 мая все покупатели квартир в ЖК «intellect-Квартал» могут принять участие в розыгрыше туристической путевки на сумму 100 000 рублей.

Чтобы стать участником акции «Квартиру покупай – в отпуск улетай», необходимо заключить договор на покупку жилой недвижимости с застройщиком – компанией «Талан» – по ценам, действующим на момент заключения сделки.

Путевка будет разыграна среди участников акции с помощью онлайн-генератора случайных чисел. Победитель получит сертификат стоимостью 100 000 рублей на приобретение тура и сможет самостоятельно выбрать направление отдыха и количество отдыхающих. В стоимость тура включены перелет, проживание, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, питание и медицинская страховка. С полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке bit.ly/2WsI5UP

О компании:

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 15 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах. Делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – «Интеллект-Квартал», расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Специализированный застройщик Талан-Тюмень, Проектная декларация, источник информации об организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте тюмень.талан.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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