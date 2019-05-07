2019-05-07T11:19:04+03:00
Общество

Александр Моор: святая обязанность тюменцев - забота о ветеранах

Губернатор встретился с руководителями Советов ветеранов Тюменской области
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В Тюменской области проживает чуть более 9000 тысяч ветеранов Великой Отечественной ВойныВ Тюменской области проживает чуть более 9000 тысяч ветеранов Великой Отечественной ВойныФото: Кира Санникова
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Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с руководителями Советов ветеранов региона. Он поздравил представителей муниципальных образований с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.

- С каждым годом ветеранов становится все меньше. Ветеранское движения сегодня в основном представлено тружениками тыла, ветеранами труда, послевоенным поколением. Тюменская область в годы войны была тыловым регионом, где жили в основном пожилые люди и женщины, снабжавшие фронт всем необходимым, - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в Тюменской области проживает чуть более 9000 тысяч ветеранов Великой Отечественной Войны. Из них 412 – участники боевых действий. Глава региона также отметил важность активной работы в регионе ветеранских организаций. Сегодня Советы ветеранов муниципалитетов участвуют во всех значимых областных проектах.

- Вижу немалую роль ветеранских организации и в усилении нашей исторической памяти, воспитании патриотизма. Сегодня подрастающее поколение растет в информационном пространстве, где возникают попытки переоценить события тех лет, переписать историю. И только опытные, авторитетные люди могут этому противостоять, укрепить преемственность поколений, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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