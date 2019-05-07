2019-05-07T06:30:28+03:00
Общество

«Талан» присоединился к всероссийской акции «Лента Победы»

Жители Тюмени могут получить георгиевскую ленточку в офисах федерального застройщика
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Фото предоставлено Федеральной девелоперской компанией «Талан»Фото предоставлено Федеральной девелоперской компанией «Талан»
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Жители Тюмени могут стать участниками акции «Лента Победы» и получить георгиевскую ленточку в офисах федерального застройщика «Талан». 7-8 мая ленты будут выдавать на ул. Малыгина, 90 (с 9 до 19.00) и Фармана Салманова, 12а (с 10 до 18.00), а 9 мая компания организует их раздачу на площади Памяти.

На площади расположен мемориал памяти тюменцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, солдатская аллея и братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях Тюмени. Каждый год здесь проходит церемония возложения цветов и выставка военной техники.

- Георгиевская ленточка – символ воинской славы. Присоединившись к акции, мы демонстрируем свое глубокое уважение к памяти всех тех, кто сражался за нашу родину и подарил нам, своим потомкам, мирную жизнь, - отмечает директор тюменского филиала компании «Талан» Дмитрий Антощенко.

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 15 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. В Тюмени «Талан» возводит современный жилой комплекс комфорт-класса «intellect-Квартал». Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: тюмень.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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