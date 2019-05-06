2019-05-06T09:57:28+03:00
Общество

Подарки киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО»

Все подписчики пакета «Кино по подписке+КАРО» получают 25%-ную скидку на сеансы в сети кинотеатров «КАРО»
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Фото Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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Приобретая билеты в кинотеатры сети «КАРО» онлайн, зрители получают практически безграничный доступ к любимому кино.

МегаФон и сеть кинотеатров «КАРО» запускают совместный проект, который станет подарком для настоящих киноманов. Покупая билеты в кино по 29 мая 2019 года на сайте karofilm.ru, зрители получают промокод на бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке+КАРО» от МегаФон ТВ.

Самое важное: покупая билеты на фильм «Мстители: Финал», вы получите бесплатный доступ к пакету на 30 дней. При покупке билетов на другие фильмы – на 7 дней.

Все подписчики пакета «Кино по подписке+КАРО» получают 25%-ную скидку на сеансы в сети кинотеатров «КАРО» с понедельника по четверг на любые фильмы, кроме тех, на которые действуют ограничения.

Пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке + КАРО» — это огромная фильмотека отечественных и зарубежных лент. Кино на любой вкус для всей семьи, которое можно смотреть в любом месте и на любом устройстве неограниченное количество раз. Пакет включает более 2000 фильмов и постоянно пополняется.

С каждой покупкой билетов на karofilm.ru вы получите один промокод на подписку МегаФон ТВ вне зависимости от количества билетов в заказе. Зато каждый промокод может быть активирован до 29 июня 2019 года в приложениях МегаФон ТВ и на сайте megafon.tv.

Подробности на сайте и в кассах сети кинотеатров «КАРО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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