СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-05T10:25:32+03:00

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5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов.

Свою историю дата ведет с 1992 года. Именно в 1992 году люди в 17 европейских странах встали на защиту прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

- Цель дня борьбы за права инвалидов – обратить внимание общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Ни одна группа населения не должна оставаться без внимания, - говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы. – Именно поэтому, на всех мероприятиях проекта «Крепкая семья» предусмотрено участие детей с ограниченными возможностями.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.

- К сожалению, детей, имеющих инвалидность, в настоящее время становится всё больше. Однако в обществе происходят позитивные изменения. Это и доступная среда удобный и беспрепятственный доступ инвалидов различных категорий в общественные места, офисные здания, и инклюзия- возможность получения как дошкольного, так и школьного образования детьми-инвалидами вместе со сверстниками. Безусловно, толерантное отношение к детям-инвалидам ещё не до конца сформировано, но уже есть серьезные продвижки, это очень радует, - рассказывает Наталия Ситова, директор интернет-портала «Детки!».

13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания Конвенция о правах инвалидов ООН - один из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после ратификации ее 50 государствами и направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Россия подписала Конвенцию в 2008 году, а 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ее ратификации, что создало дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU