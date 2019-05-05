МТС рассказала, какие смартфоны покупают тюменцы

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-05T07:28:20+03:00

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Рынок смартфонов в регионах УрФО продолжает увеличиваться четвертый год подряд. В первом квартале 2019 года жители Урала купили на четверть больше смартфонов, чем в аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего непродовольственного ритейлера в России – розничной сети МТС, проанализировав потребительское поведение покупателей.

Традиционно в начале первого квартала – в январе и первой половине февраля уральцы сокращают расходы на крупные покупки после затратных новогодних каникул. И вновь устремляются в магазины, готовясь к гендерным праздникам. В связи с этим на рынке продаж гаджетов тренды первого квартала имеют определенные отличия от последующих периодов и агрегированных данных за год.

Самые дорогие телефоны покупают на Ямале и в Тюмени. Первое место в рейтинге самых желанных гаджетов в этих регионах занимает Apple iPhone X 64Gb. Рост продаж премиум-смартфонов в этих регионах превысил 56%. В Свердловской, Челябинской областях и ХМАО безусловный лидер продаж – смартфон Honor 8X LTE Dual sim компании Huawei. Почти каждый второй (46%) купленный в салонах МТС в Екатеринбурге и Свердловской области смартфон носил бренд Huawei, предпочтение смартфонам от Samsung отдали 29% свердловчан, поклонники продукции Apple приобрели 12% всех гаджетов.

Недорогие телефоны стали покупать чаще. Впервые за долгое время начал расти сегмент бюджетных смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей. Доступные гаджеты продолжают эволюционировать благодаря технической гонке вендоров. Четыре из пяти продаваемых смартфонов обладают безрамочными экранами, а в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч начали появляться тройные камеры с широкоугольной оптикой и дисплеи со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Годом ранее такие функции были доступны только в устройствах дороже 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU