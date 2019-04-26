2019-04-26T11:43:35+03:00
Общество

Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»

Поделиться:
В «Зелёном Марафоне» примут участие роботы-сумоистыВ «Зелёном Марафоне» примут участие роботы-сумоисты
Изменить размер текста:

«Зелёный Марафон», который состоится 1 июня в 59 городах России, включает в себя множество сопутствующих активностей для разных категорий участников. Одна из самых необычных акций пройдет в Кургане, где будет проведен специальный забег для роботов, сконструированных учениками лабораторий робототехники.

Роботы, соответствующие строгому техническому регламенту, будут соревноваться в скорости, преодолевая специально подготовленную для них дистанцию. Максимальный вес робота не должен превышать трех килограммов, размер не более 30х30 см, а вот максимальная скорость передвижения не ограничена. Дистанционное управление роботом во время забега строго запрещено.

Во второй дисциплине будут сражаться роботы-сумоисты. Победу, как и в традиционном японском единоборстве одержит, тот робот, который сумеет вытолкнуть соперника за пределы очерченного круга в двух раундах из трех. При этом по правилам состязаний роботы не могут намерено повреждать друг друга.

Победителям соревнований будут вручены подарочные сертификаты в магазин электронных товаров.

Традиционно в городах-участниках «Зелёного Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции, голосование за которые продлится на сайте до 8 мая.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области поймали двух ночных браконьеров
Молодежь Тюмени испечет «ленинградский хлеб» на набережной Туры
Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная
Накануне Пасхи тюменские храмы проверяют на безопасность
Стал известен график работы поликлиник Тюмени на майских праздниках 2019 года
Агрессивные тюменцы напали на медиков скорой, приехавших на срочный вызов
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
СУЭНКО проводит традиционные весенние субботники
Тюменские болельщики поздравили ХК "Рубин" с победой на чемпионате ВХЛ
Пасха в Тюмени пройдет под снегом и дождем
На одном из перекрестков Тюмени грузовая "Газель" упала на бок
В колонне Бессмертного полка в Тюмени пронесут гигантскую копию знамени Победы
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск остановлен автобус с ненастоящим водителем
Часть улицы Киевской в Тюмени закрыли для транспорта
Сельские подростки Тюменской области сыграли в игру по кибер-безопасности
В Тюмени 26 апреля отключат четыре светофора
Погода 26 апреля в Тюмени: холодно и пасмурно
Курганец похитил в Тюменской области стадо коров и табун лошадей
Школьники Сладково вместо уроков играли в конструкторы
Тюменские аграрии получат господдержку из областного бюджета
Тюменке пришлось заплатить за туфли, чтобы продать земельный участок
В водоемы Уватского района выпустят около 100 миллионов личинок пеляди
Полицейский Тобольска избил задержанного, закованного в наручники
Тюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны труда