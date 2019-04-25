2019-04-25T13:42:52+03:00
Экономика

Тюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны труда

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Тюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны трудаТюменский завод АО «Транснефть – Сибирь» - лучший в России в области охраны труда
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Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «ТранснефтьСибирь» стал лауреатом всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2018».

ТРМЗ одержал победу в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)». Награждение победителей конкурса состоялось 24 апреля 2019 года в г. Сочи в рамках проведения Всероссийской недели охраны труда.

Тюменский РМЗ продемонстрировал высокие показатели в области создания безопасных условий труда на рабочих местах, эффективную систему управления охраной труда (СУОТ), включая наличие сертификата на соответствие СУОТ требованиям международного стандарта, а также отсутствие случаев производственного травматизма, что свидетельствует о целенаправленной работе в области охраны труда и сохранения здоровья работников.

Тюменский ремонтно-механический завод, принимая участие в данном конкурсе, продемонстрировал развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранения жизни и здоровья работников подразделения.

Цель конкурса «Успех и безопасность» – снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников, проведение профилактической работы по предупреждению профтравматизма и профзаболеваемости в организациях. Конкурс призван привлечь внимание общественности к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучению и распространение мирового опыта по организации работ в области охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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