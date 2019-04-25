2019-04-25T10:36:47+03:00
Общество

Как выбрать наушники? 5 лайфхаков для тюменцев от экспертов МТС

Для начала важно определиться с тем, как вы будете использовать наушники
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Фото предоставлено компанией МТСФото предоставлено компанией МТС
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Многие тюменцы ценят хорошую музыку и звук, понимают, в чем прелесть несжатого аудио, знают, как важны наушники, а потому хотя бы немного разбираются в их разнообразии. О том, как не потеряться во всем многообразии выбора, жителям региона рассказали эксперты МТС.

Правило 1: взгляните на лучших

Поначалу нужно взглянуть на предел возможного. В случае с внутриканальными наушниками топовые арматурные изоляторы стоят около $6000, а полноразмерные накладные наушники Orpheus HE-1 от Sennheiser стоят 4 млн руб. Продайте квартиру, и они ваши. Уже по этой причине есть смысл остановиться на доступных наушниках вашей (не чьей-то) ценовой планки.

Правило 2: определитесь с тем, как вы будете использовать наушники

Обычно наушники делят на две группы: избавление от внешних шумов и умеренное подавление шума. В первом случае выбираются внутриканальные изоляторы, а во втором – модели с оголовьем. Любые открытые наушники – только дома, ведь даже арматурные изоляторы верхней ценовой категории звучат не столь детально и подробно, скажем, во время прогулки по оживленной улице.

Правило 3: определитесь с тем, откуда будете брать музыку

Все проводные наушники верхней ценовой категории рассчитаны на проигрывание музыки в несжатых форматах FLAC и DSD. Многие смартфоны умеют воспроизводить эти форматы, но лишь единицы при этом не портят звук. Для MP3 и музыки по интернету высочайший уровень качества избыточен. С наушниками дороже 10 тыс. руб. вы будете слышать некую размытость у MP3 и онлайн-музыки, которой нет у композиций в несжатых форматах. Наушники за 3–5 тысяч не столь придирчивы и более уместны в паре со смартфоном.

Правило 4: эргономика и надежность

Парадокс, но профессиональная аппаратура вовсе не гарантирует износостойкость, как красивая древняя хрустальная ваза, стоящая несметных богатств, вовсе не обязана быть прочной.

Правило 5: не путайте свои потребности с потребностями профессионалов

Несмотря на высокую стоимость, топовые беспроводные гарнитуры Sony и Beats – аксессуары для гаджетов, а вот обычные проводные наушники часто являются рабочим инструментом. Безусловно, качество звучания с подходящим проигрывателем будет впечатляющим, но в повседневной жизни излишняя натуральность порой даже мешает. При работе над звукозаписями детальность важна, но на прогулке в парке лишь раздражает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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