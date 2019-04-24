2019-04-24T15:58:25+03:00
Общество

Подростки Абатского района "прокачали" профнавыки в рамках проекта «Конструктория Pro»

300 школьников познакомились с лучшими обучающими конструкторами со всего мира
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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Подростки Абатского района потренировали 50 профессиональных «скилов» в рамках профориентационного мероприятия «Конструктория Pro». 300 школьников 24 апреля познакомились с лучшими обучающими конструкторами со всего мира и смогли оценить свои инженерные, творческие, адаптивные и многие другие навыки на практике.

- В рамках «Конструктории Pro» у школьников 7-9 классов есть возможность серьезно задуматься о будущей профессии и о том, чем же они хотят заниматься в будущем, как смогут себя реализовать, - рассказывает автор Программы, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Выбор специальности накладывает отпечаток на всю жизнь человека. Поэтому так важны активности, в рамках которых дети определяют свои сильные стороны, и то, к чему у них талант.

Всем участникам мероприятия выдаются специальные карты-путеводители, в которых они дают оценку своим профессиональным качествам, а также в них можно узнать, какие навыки необходимы для работы в разных отраслях. Педагоги в это время слушают лекцию о развивающих конструкторах и иных активностях, рекомендованных для дополнительных занятий с детьми ведущими педагогами России, а также о новейшей практике использования игровых моделей в обучении.

Профориентационные игротеки уже прошли в Голышмановском, Викуловском и Нижнетавдинском районах области. До конца 2020 года в рамках проекта «Крепкая семья» такое мероприятие приедет в каждый из районов Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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