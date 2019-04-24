Профориентационный проект «Конструктория Pro» путешествует по селам Тюменской области

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-24T06:53:45+03:00

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Профориентационный проект «Конструктория Pro» побывал в селе Викулово Тюменской области. 360 подростков из нескольких школ Викуловского района смогли прокачать 50 различных навыков с помощью конструкторов со всего света.

Любимым конструктором подростков стали двухмерный деревянный лабиринт «Куборо», развивающий пространственное мышление, логику и усидчивость, и японский конструктор LaQ, который развивает математическое и творческое мышление. Его мелкие разноцветные детали напоминают оригами.

- Некоторые учителя задают вопрос: «Почему конструкторы?» Отвечаем - даже самые сложные профессии состоят из разного набора навыков, которые можно развить в играх. Особенно удобно это делать на платформе из разнообразных конструкторов, - пояснила автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - По оценке ведущих кадровых агентств мира работодатель будет учитывать не менее 50 навыков сотрудника при приеме на работу. А в нашем проекте обо всех этих навыках можно не только узнать, но и сделать шаг в сторону их осознанного развития.

В финале дня организаторы проекта подарили районной библиотеке специальную «Мотивационную библиотеку», состоящую из 20 книг, рассказывающих о специфике разных специальностей, развитии личности и способностей человека.

Также в рамках игротеки прошли сборы использованных батареек и пластиковых крышек на переработку, а также книгообменник.

Следующие профориентационные игротеки пройдут в Абатском и Сладковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU