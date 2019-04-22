Сенсационный интернет теперь доступен каждому жителю Тюменской области

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-22T07:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители мегаполисов привыкли к удобствам, качественному интернету. Но что, если горожанин решит перебраться в глубинку, где прекрасно буквально все, но совсем нет связи с цивилизацией? В окружении полей и лесов, за тысячи километров от города проводные и сотовые операторы связи утрачивают свои возможности… Но не РТКОММ – федеральный оператор спутниковой связи, для которого нет границ. Отныне услуги компании доступны и на территории Тюменской области.

В тайге, в далеких деревнях, в экспедиции, на бескрайних просторах степей или, что более актуально, на даче или в загородном доме – в любом месте, где до этого интернет был только мечтой, тюменцы смогут серфить в сети, ничуть не отставая от больших городов. Все это стало возможным благодаря появлению на рынке новой торговой марки SEN SAT от РТКОММ.Об этом на прошедшей в областном центре конференции рассказали генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев и коммерческий директор компании Михаил Муттерперл.

Сергей Ратиев: РТКОММ арендует емкости на 11 спутниковых аппаратах

– РТКОММ является дочерним сообществом компании «Ростелеком» и вот уже более 19 лет предоставляет телекоммуникационные услуги своим клиентам. Мы арендуем емкости на 11-ти спутниковых космических аппаратах, что позволяет нам предоставлять услуги на всей территории РФ. Могу с уверенностью сказать, не существует такой точки, населенного пункта в нашей стране, где у РТКОММ нет технических возможностей. И я рад объявить официальный старт подключений к спутниковому широкополосному доступу в интернет под торговой маркой SEN SAT в Тюменской области, – отметил Сергей Ратиев.

Спутниковый интернет SEN SAT теперь доступен всем

Сейчас спутниковый интернет SEN SAT доступен всем частным лицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Для обеспечения бесперебойной и высокоскоростной связи используется оборудование от надежных мировых производителей, которое способно передавать сигнал даже при экстремальных температурах – от -60 градусов мороза до +50 градусов жары.

– Все сталкивались с ситуацией, когда, находясь вне дома, не было возможности выйти на связь, подключиться к интернету. Сейчас для этого есть отличное решение – скоростной спутниковый интернет SEN SAT, – рассказал Михаил Муттерперл.

Спутниковый интернет позволит выйти на связь в любом месте

Спутниковый интернет SEN SAT – идеальное решение как для дома, так и для бизнеса. Его преимуществами можно назвать высокую скорость передачи данных (до 45 Мбит/с), доступность в любых регионах страны, компактность оборудования, мобильность, высокое качество связи и гибкую систему тарифных планов.

Как подключиться к SEN SAT? Для этого необходимо приобрести оборудование (купить или арендовать) и выбрать подходящий тариф. Самый популярный из предложенных тарифных планов – «Весь интернет» за 5 000 руб. в месяц, включающий более 25 гигабайт трафика с возможностью ночного безлимита. Вообще, каждое предложение продумано до мелочей: в линейке имеются бюджетные варианты – от 670 руб./мес., тарифы для активных пользователей соцсетей, для киноманов и привычного web-серфинга. Чтобы узнать больше и ознакомиться с прайсом, зайдите на официальный сайт SEN SAT.

Стоит отметить, что в Тюменской области официальным представителем SEN SAT является магазин «Радиотехника» в Тюмени. Связаться с менеджером, задать вопросы, касающиеся подключения спутникового интернета и приобретения оборудования, можно по телефону 8-982-980-31-80.

ИСТОЧНИК KP.RU