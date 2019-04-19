Тюменский IV областной форум "Семья" собрал 2300 детей и родителей

СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-19T05:44:51+03:00

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В Тюмени завершился IV областной форум "Семья". Его участниками стали 2300 детей и родителей. Для мам и пап работали образовательные площадки, а для их дочерей и сыновей - 24 мастер-класса, площадка телеканала "Т+В" и игровые зоны, где можно было научиться робототехнике и конструированию, поиграть в гигантские шахматы или мини-гольф .

- Это уже четвертый наш форум, и мне очень нравится, что на "Семью" с каждым годом приходит все больше мотивированных родителей, которые активно участвуют в обучающих семинарах, задают вопросы. Очень здорово, что на форуме мы смогли объединить детей, взрослых и тех специалистов, которые доносят до них интересные и полезные вещи. Это совершенно бесплатно, сюда можно прийти с детьми и приобрести знания, которые в повседневной жизни, зачастую, получить родителям не удается, - рассказывает организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

На протяжении всего форума для родителей также работала зона индивидуальных консультаций с пятнадцатью специалистами из разных сфер - от государственной поддержки многодетных семей до специалистов по грудному вскармливанию и психологов.

- На одной площадке собирается такое количество экспертов, которые могут и, самое главное, готовы ответить практически на любой вопрос - не нужно стоять в очередях, платить деньги, просто подойди и спроси. А для детей в это время - масса увлекательных занятий для ребятишек и nonstop шоу-программа. И все это в одном месте! Что ещё нужно современной семье? Правильно! Современной семье нужна возможность провести выходной вместе и каждому получить массу эмоций, информации и впечатлений. Все это было доступно на форуме! - рассказывает постоянных эксперт форума, логопед Ольга Дедик.

Постоянной составляющей форума стали социальные и экологические акции. В 2019 году дети традиционно несли собранные дома пластиковые крышечки трансформеру Бамблби, чтобы защитить землю от загрязнения (весь собранный пластик позже передается на переработку на "Тюменский завод полимерных изделий"), а также обменивались детскими книгами в бесплатном "Книжном обменнике". А в зоне регистрации все желающие могли вытащить из коробки "Цветок-сюрприз", семена которого нужно посадить во дворе или на балконе, чтобы их цветение украсило город.

Впервые в 2019 году в рамках форума кофейня "Шоколадница" и Коммуникационное агентство "Пионер" провели для тюменцев просветительскую акцию о маркерах инсульта - "Напиток за улыбку". В ее рамках известные блоггеры и телеведущие раздавали полезные напитки из фиников и шиповника, если человек сможет повторить 3 действия, невозможность выполнения которых является маркерами инсульта: широко улыбнется, четко произнесет свое имя и протянет обе руки за напитком.

-Для меня очень ценно осознавать, что я причастна к акции “Напиток за улыбку" которая впервые проходила в Тюмени в рамках форума “Семья”, где мы вместе с Марией Поветкиной угощали всех желающих полезным и вкусным напитком в обмен на 3 простых действия: улыбку, громко и чётко произнесенное имя, а так же синхронно протянутые к чашке обе руки, - рассказывает Ирина Комбарова, блоггер и бариста акции. И я очень надеюсь, что наш, такой простой и позитивный, интерактив помог тюменцам запомнить признаки инсульта, чтобы в случае необходимости помочь человеку, а это уже маленький шаг в большом добром деле!

Следующий, юбилейный, областной форум "Семья" пройдет в апреле 2020 года. Он также будет бесплатным для тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU