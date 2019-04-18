Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-18T13:51:51+03:00

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Сбербанк выступает генеральным партнером юбилейной V Всероссийской недели финансовой грамотности, которая проходит с 17 по 24 апреля. География мероприятий — от Калининграда до Владивостока. Организатор — Министерство финансов Российской Федерации.

Среди мероприятий НФГ-2019 — Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив», Всероссийский конкурс СМИ, открытые уроки и лекции для школьников и студентов в формате «дети учат детей», онлайн-уроки финансовой грамотности, вебинары для родителей, онлайн-курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи и многое другое.

Сотрудники Сбербанка посетят школы и вузы с лекциями и играми по финансовой грамотности по всей стране, а также пригласят ребят в офисы на экскурсии и мастер-классы для рассказа о банковских профессиях. На территории Западной Сибири открытые уроки пройдут в школах Тюмени, Омска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Лянтора, Покачей, п. Федоровский, п. Белый-Яр, Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска, Нягани и Ханты-Мансийска.

В рамках НФГ-2019 Сбербанк и ЦОО «Фоксфорд» проведут опрос детей и их родителей о финансовых привычках правил безопасного использования банковских продуктов. На образовательной платформе «Фоксфорд» состоятся онлайн-уроки по финансовой грамотности. Чтобы обеспечить доступность материалов для слабослышащих, вебинары будут проводиться с привлечением сурдопереводчиков.

Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Минфином, Банком России и пр., так и собственных), которые охватывают различные категории населения.

Сбербанк 5 лет поддерживает Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в качестве генерального партнера. В прошлом году с помощью сотрудников банка было проведено более 400 мероприятий в 84 регионах страны.

Расписание мероприятий и другие подробности — на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU