Тюменцев приглашают участвовать в народном голосовании «Клиника года»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-18T11:14:37+03:00

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Тюмень стала одним из российских городов, где проходит народное голосование за медицинские учреждения. Федеральный проект «Клиника года», по замыслу организаторов, поможет сделать сферу здравоохранения более открытой и понятной для каждого жителя.

Конкурс направлен на повышение престижа профессии врача и всех, кто связан с системой здравоохранения. В нем участвуют государственные и частные организации, каждая представлена не более чем в трех номинациях.

- Этот конкурс позволит тюменцам больше узнать о клиниках города и их возможностях, о новых методах диагностики и лечения различных заболеваний. А для медицинских организаций он станет хорошим стимулом к повышению качества услуг и развитию сервиса, – отметила депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

- Сам факт появления такого проекта говорит о значимости общественного мнения для лечебных учреждений – как государственных, так и частных. Понятно, что в голосовании участвуют далеко не все, кто хотел бы высказать свою точку зрения, но в любом случае этот проект дает представление о ситуации и тенденциях на тюменском рынке медицинских услуг, – считает руководитель Клиники семейной остеопатии Игорь Аптекарь.

- Обеспечению качества медицинской помощи в настоящее время во всем мире придается большое значение. Удовлетворенность пациентов – безусловно, один из важнейших показателей. Проект «Клиника года» позволяет тюменским медицинским учреждениям продемонстрировать свои возможности, стимулирует их к профессиональному росту и повышению качества предоставляемых услуг, – отметил главный врач ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» Альберт Юсупов.

- Мы рады, что появился еще один способ получить обратную связь от наших пациентов, – сказала главный врач стоматологии «Доктор Альбус» Ольга Фролкина. – Будем признательны тюменцам за поддержку, а также за предложения, которые помогут нам в полной мере учитывать потребности горожан и будут способствовать дальнейшему развитию клиники».

Голосовать за участников проекта «Клиника года – 2019» можно ежедневно вплоть до 10 июня, авторизовавшись любым предложенным способом на странице конкурса. Итоги будут подведены 12 июня, в преддверии Дня медицинского работника.

ИСТОЧНИК KP.RU