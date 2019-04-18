2019-04-18T07:26:21+03:00
Экономика

МТС инвестирует 1 млрд рублей в стартапы через новый венчурный фонд

Эта сумма рассчитана на ближайшие два года
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Фото предоставлено оператором связи МТСФото предоставлено оператором связи МТС
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Оператор МТС запустил корпоративный венчурный фонд для инвестиций в стартапы. К середине 2021 года через него будет вложено 1 млрд рублей.

МТС планирует инвестировать на ранней стадии и получать миноритарные доли, решения будет принимать специальный венчурный комитет из четырех человек. На поддержку могут рассчитывать как выпускники корпоративного акселератора MTS StartUp Hub, на основе которого оператор создал фонд, так и внешние стартапы.

- Венчурный фонд позволит делать не только совместные пилоты продуктов в рамках акселератора, но и инвестировать в лучшие российские стартап-команды, предоставляя им венчурный капитал для более быстрого развития. Кроме развития внутри России мы также планируем выводить стартапы и на международный рынок - для чего мы создаем партнерскую сеть в основных инновационных странах мира и открываем там собственные представительства, - отметил Владимир Хренков, директор Центра инноваций МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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