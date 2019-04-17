Лазер в стоматологии используется не так давно, но уже успел завоевать признание среди докторов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-17T15:20:43+03:00

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Стоматологический лазер бывает нескольких видов: диодный, аргоновый, неодимовый, эрбиевый, углекислотный. Разница между приборами заключается в мощности, длине волн, точечном или постоянном потоке импульсов. Каждый тип лазерного луча используется для определенных процедур. Его с равным успехом применяют и для терапии, и для хирургического вмешательства. Самое широкое распространение лазер получил в пародонтологии. С его помощью стало возможным безболезненно лечить заболевания десен. Что именно сделало лазерную пародонтологию востребованной? Поговорим с пародонтологом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ольгой Поповой.

– Ольга Владимировна, каким лазером пользуются для лечения десен?

– Для лечения мягких тканей используется диодный лазер. Он хорошо поглощается меланином, гемоглобином и другими хромофорами, которые присутствуют при заболеваниях тканей пародонта, и целенаправленно воздействует на пораженные ткани десны. Энергия лазера, передающаяся через тонкое волокно, легко проникает в пародонтальный карман и оказывает терапевтический эффект. К тому же лазерный аппарат имеет компактные габариты и прост в обращении и обслуживании. Диодные лазеры имеют несколько программ, которые заложены в память прибора. Это позволяет врачу выбрать параметры для конкретного пациента.

– В чем заключается суть лечения лазером?

– Лазерным лучом проводят стерилизацию пародонтальных карманов. Методика направлена на уничтожение бактерий и вирусов, которые вызывают воспалительный процесс.

– В борьбе с какими заболеваниями может помочь лазер?

Пародонтолог семейной стоматологии «Доктор Альбус» Ольга Попова

– Спектр применения лазера в пародонтологии широк – это и заболевания пародонта (пародонтит, эпулис, гингивит, перикоронарит и др.), и заболевания слизистой оболочки рта и губ. Также лазер часто применяется для удаления доброкачественных новообразований полости рта и губ (фиброма, ретенционная киста малых слюнных желез, гемангиома, радикулярная киста, кондилома, папиллома и др.) и устранения патологий строения мягких тканей полости рта (мелкое преддверие полости рта, короткая уздечка языка, короткая уздечка верхней и нижней губы и др.).

– Как проходит лечение?

– Первый этап – это тщательная гигиена полости рта – удаление налета, зубного камня. Второй этап – сама процедура обработки тканей лазером. Лазерный пучок сконцентрирован на кончике специального световода, тонкого и гибкого, который помещают в поддесневую область каждого зуба. В результате такого воздействия происходит уничтожение болезненной микрофлоры. Кроме этого, он активизирует циркуляцию крови в воспаленных тканях, тем самым способствуя их быстрейшему восстановлению. Сразу же после процедуры пациент может вернуться к привычному образу жизни. Результатов не придется долго ждать – через несколько часов после лазерных манипуляций отечность и воспаление проходят бесследно.

– Каковы преимущества лазерной терапии?

– Лазерный луч проникает в самые труднодоступные места и глубокие карманы. Ускоряются обменные процессы и процесс регенерации мягких тканей. Лазерные технологии обеспечивают не только высокую степень эффективности и быстрое заживление, но и предотвращают осложнения, которые часто возникают при хирургическом кюретаже (выскабливании) десневых карманов. Кроме этого, после лазерной терапии не нужно принимать антибиотики и другие препараты, которые применяются во время и после традиционных методов лечения.

Но даже у самых прогрессивных и эффективных методов восстановления стоматологического здоровья имеются противопоказания. У лазера их не так много, однако они есть. Это туберкулез, онкологические заболевания (в частности, раковые поражения слизистой ротовой полости), сахарный диабет, а также период восстановления после инфаркта.

ИСТОЧНИК KP.RU